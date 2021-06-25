台61線彰化芳苑南下路段188公里處，今(25)日清晨4點50分發生一起驚悚車禍，一輛化學曳引槽車，追撞大貨車，由於撞擊力強大，化學槽車當場車身斷兩截「斷頭」，車頭與車身分離，兩車橫躺堵住兩線車道，造成南下交通塞爆，不料被派在184公里處引導車輛下交流道的一輛警車，卻遭後方一輛小自小客車高速追撞，車尾全被撞爛，所幸員警沒有受傷。

今天上午消防漢寶分隊4點48分接獲通報，台61線南下芳苑路段188公里處，有嚴重車禍，隨即前往派員前往現場，5點13分芳苑分隊也前往支援，發現化學曳引車橫躺在路上，後方回堵至少3公里以上，零件散落一地。

初步了解林姓駕駛所駕的大型曳引車故障停放在路肩，當時林姓駕駛下車站在後方指揮，而後方駕駛化學曳引車的陳姓駕駛疑似未注意車前狀況，閃避不及直接撞上。(翻攝彰化踢爆網／吳建輝彰化傳真)

天清晨彰化台61線發生一起重大車禍，一輛化學曳引車追撞另一部大型曳引車，撞擊力道強大，化學曳引車車頭當場彈飛出來，脫離原本位置至少1、20公尺遠。(翻攝彰化踢爆網／吳建輝彰化傳真)

警方表示，初步了解，林姓駕駛所駕的大型曳引車故障停放在路肩，當時林姓駕駛下車站在後方指揮，而後方駕駛化學曳引車的陳姓駕駛疑似未注意車前狀況，閃避不及直接撞上，所幸化學槽車陳姓司機僅受到輕傷，送往彰濱秀傳醫院救治，貨車林姓司機則無大礙。

這起車禍也讓馳援的一輛警車遭殃，警方獲報，鹿港海埔派出所、芳苑草港派出所立即派出警車前往管制交通，其中一輛草港分所警車，於184公里處引車輛下漢寶交流道時，卻被一輛自小客車從後方追撞，造成車尾變形被撞爛，玻璃全部碎裂，所幸員警平安無事。整起交通事故於上午8時排除。