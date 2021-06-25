瑞士投資銀行瑞信（Credit Suisse）預期，隨著多國逐漸重啟經濟，帶動銷售增加和就業回溫，未來幾個月全球經濟擴張將加速，今年預估成長5.9％，到2022年再續增4％。

瑞信在報告提及，疫苗推出、財政振興、以及廣泛的服務業復甦是推升成長的主因，預估今年美國經濟成長6.9％，預料歐元區擴張4.2％，亞洲（不計日本）料將擴張7.5％。

瑞信南亞投資長Ray Farris表示，經濟擴張可能帶領全球企業獲利勁揚，進而推升股市。