瑞信預期今年全球經濟擴張5.9％ 10:592021/06/25 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 瑞士投資銀行瑞信（Credit Suisse）預期，隨著多國逐漸重啟經濟，帶動銷售增加和就業回溫，未來幾個月全球經濟擴張將加速，今年預估成長5.9％，到2022年再續增4％。 瑞信在報告提及，疫苗推出、財政振興、以及廣泛的服務業復甦是推升成長的主因，預估今年美國經濟成長6.9％，預料歐元區擴張4.2％，亞洲（不計日本）料將擴張7.5％。 瑞信南亞投資長Ray Farris表示，經濟擴張可能帶領全球企業獲利勁揚，進而推升股市。 標普上修台GDP成長至5.6％ 《國際金融》冀望經濟成長 歐股彈升0.87％ #全球 #南亞 #瑞信 #經濟擴張 #擴張 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中信房屋調查 Q3房價 53％民眾估持平 04:102021/06/25 財經要聞 路透：世衛推估染疫高風險群須每年接種追加疫苗 11:372021/06/25 國際 上半年IPO募資額138.9億 年增兩倍 04:102021/06/25 財經要聞 朝陽科大連3年上榜 表現亮眼 04:102021/06/25 地方新聞 IMF：打疫苗是最重要經濟政策 04:102021/06/25 焦點新聞 通膨壓力罩頂！ 美Fed鷹派聲浪升高 04:102021/06/25 財經要聞 呂秀蓮：美兩團體願助台取得疫苗 04:102021/06/25 焦點要聞 打輝瑞莫德納 美1200人心臟發炎 04:102021/06/25 焦點要聞 國泰金督促亞洲電廠低碳轉型 04:102021/06/25 金融．稅務 WHO預測部分疫苗技術恐遭淘汰 《路透》點名AZ與嬌生 10:592021/06/25 國際 雲林重陽敬老金 滿65歲就可領1000 04:102021/06/25 地方新聞 財經熱門新聞 重獲台積電晶片 掰了華為211天 新榮耀這關鍵獲老美放行 - 財經 通膨來了還可以進場？專家看好亞洲這2國股市暴彈 - 財經 美通膨重演1980年啃掉經濟？謝金河洩2大咖驚人之語 - 財經 散裝航運本波大飆股 這幾檔內行人早就押了 - 財經 美中國力誰強就看5巨頭 謝金河斷言：這國還是老大 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。