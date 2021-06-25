疫情指揮中心宣布全國三級警戒，出入公共場所皆須實聯制，但民眾黨立委今踢爆，政府蒐集大量資料後卻沒有系統性整合分析，導致地方衛生單位無法藉此掌握確診者足跡，讓實聯制變成只是在向民眾交代政府有做事，呼籲蔡政府儘速規劃能即時整合實聯資料的平台。

民眾黨立委高虹安今召開記者會指出，目前實聯制主要有三種方式，包括行政院推出的簡訊實聯系統、店家紙本抄寫及Google表單，但實施至今，中央卻沒有一套機制去整合、分析數據，導致確診病例發生時，地方衛生局還是得繼續土法煉鋼與確診者問答，甚至還去調用監視器，可以想像這種做法既沒效率又不精準。

一名出席記者會的王先生指出，他本身擔任社區委員，但這陣子蒐集紙本與Google表單資料後，卻發現沒有一套全國統一彙整方式，即便致電詢問1922，衛福部也沒有明確答覆，變成只能被動等待「檢調單位」有天會用到，而非疫調單位來使用。

對此，高虹安就舉新加坡的例子指出，目前新加坡對於疫調是採「TraceTogether」APP，藉此記錄每個人的進出軌跡，若沒使用手機的族群則採代幣因應，以求資料完整性。接著，該平台每天都會公布14天內確診者足跡，並透過APP通知接觸足跡供民眾自主健康管理。

高虹安說，對比台灣「社交距離APP」需仰賴當事人主動通報， TraceTogether方便政府做防疫的接觸追蹤，並透過跨區域的整合性，讓疫調資料一體適用。

高虹安認為，蔡政府應儘速規劃能即時整合實聯資料的平台，解決數據收集、資料匯整、資料分析、使用者個資保護、資料銷毀、確診者足跡紀錄、精準匡列問題，才能讓實聯制真正發揮疫調作用。

對於實聯制資料難以被用於疫調之外，民眾黨立委張其祿也指出，近來不斷傳出有員警透過實聯制資料抓到通緝犯，經了解後，才發現現在警方聲請到搜索票後，只要調閱通訊紀錄，即便未調閱當事人的實聯制資料，但所有實聯制資料都會一併「全都露」，這到底是政府對個資的保護不足，還是明知違法卻還故意為之？這要如何讓民眾相信政府保護資安的決心？

張其祿強調，指揮中心應儘速協調將「1922簡訊實聯制」資訊，明確排除於《通訊保障及監察法》外，且要求法務部、內政部正式行文全國偵查機關，禁止調取「疫調簡訊」進行犯罪偵防，已取得者則不得使用。