去年邱姓男子因心情不佳，竟對他所投宿的2家旅館縱火且引發火勢，所幸火勢及時撲滅，未釀致更嚴重之災害，但他竟返回旅店恐嚇工作人員，一審將邱男判囚7年6月，二審考量他犯案時因酒精中毒致辨識力顯著降低，改判囚7年。可上訴。
去年5月8日晚間邱男投宿北市一家旅店，隔天下午他因心情鬱悶，先將熱水壺、蓮蓬頭及其他雜物塞入廁所之馬桶內，再於衛生紙盒上點火後塞入馬桶欲放火，然因該火勢未延燒即熄滅，又將其所攜的高粱酒潑灑於床墊，引火點燃床墊，旋逃離現場。
5月10日凌晨邱男攜帶長約50公分之管子，再次返回旅店櫃台，向值班之櫃台人員恫稱：「去報警、去報警」等語，他並用棍子敲打電梯內之鏡子及控制面板，致該鏡子破裂及控制面板受損。
二審台灣高等法院依放火燒燬現供人使用之住宅未遂罪、恐嚇危害安全罪等，將他判處有期徒刑7年，另拘役部分判處50天，可易科罰金。縱火部分可上訴。
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