看來7月21日真的是很適合選秀的日子！中華籃協25日發布新聞稿確定，今年度WSBL新人選秀會將在7月21日採取線上方式進行，剛好就跟PLG先前公布的選秀會時間撞期，目前WSBL除了不再設立建教合作學校保留名單，也敲定台電拿到狀元籤，接下來是中華電信、台元與國泰人壽。

以下是中華籃協新聞稿內容，「今年度WSBL新人選秀會經過本會與各球團討論後決議7月21日舉辦，自即日起開放球員報名，因目前國內疫情尚未緩和，將採取線上選秀會方式進行。

本年度WSBL選秀制度與前兩屆相同，需高中職畢業並年滿18歲，具備HBL甲級或UBA公開組經歷之球員始可報名，報名期限至7月12日止，因疫情緣故配合防疫規定，籃協今年不開放現場報名選秀，僅接受郵寄及EMAIL方式，凡完成報名選秀者，截止日後不得臨時退出。

WSBL球團會議已決議今年度起將不再設立建教合作學校保留名單，凡符合報名資格之球員均需報名選秀會才可參加WSBL聯賽，過去兩年度建教合作學校保留名單內球員，可繼續在HBL、UBA等學生聯賽出賽，挑選該球員之WSBL球隊，將可保有簽約權利至該球員參與WSBL聯賽為止。

本年度各輪次選秀順位依照2021年球季例行賽排名，依序為：台電、中華電信、台元、國泰人壽。」