前年陳姓男子在彰化縣的公園教授直排輪課程，並在下課後代家長照顧上課學員及將學員送回住家，他利用機會將2名8歲的女童帶回他住處，分別以手指性侵共5次，歷審考量他與其中一名女童家長達成調解，並獲得對方諒解，依加重強制性交罪判囚8年定讞。

陳男大學肄業後，因具滑輪溜冰專長，在工作室擔任直排輪教練並於每週一、三、六、日在公園教授直排輪，他在2019年4月到6月間，分別將2名8歲女童帶回他的住處2樓房間內，將女童抱坐在他大腿上，用手伸入女童內褲，不顧對方疼痛表示拒絕加以性侵。

女童在同年7月21日晚間，向其母親說，因遭陳男「挖屁股」故不想再讓他接送等語，母親發覺有異而報警處理，繼而查悉另一名女童也遭侵害。

歷審斥責陳男為滿足個人性欲，枉顧家長信任，多次性侵女童，考量他自始坦承犯行不諱，與一名女童之家長成立調解，賠償損失，獲得諒解，將他判刑8年，上訴後，最高法院駁回確定。