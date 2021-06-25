1名50歲單親媽媽表示，她日前交了1名小她12歲的男友，遭到兒子反對，因為男友年紀竟還比兒子小，讓她不知該怎麼辦，她甚至說自己保養宜，不想要浪費姣好容貌，「很多人都叫我三重郭雪芙」；許多網友則用年齡推算她不到12歲就生子，質疑文章真實性，她則留言解釋兒子是領養的，所以年齡才有落差。

1名50歲單親媽媽在臉書「爆怨2公社」發文表示，她在多年前與前夫分開後，就獨自1人照顧起3名子女，前幾年認識到1名小她12歲的男朋友，2人交往後卻遭到孩子們的反對；兒子說她只顧著自己的身心快樂，卻沒有考慮到3個子女的感受，相當不認同他們的戀情。

1名50歲單親媽媽表示，她日前交了1名小她12歲的男友，遭到兒子反對，她抱怨不想要浪費姣好容貌，「很多人都叫我三重郭雪芙」。（圖／翻攝自臉書「爆怨2公社」）

該單親媽媽表示，她向兒子解釋「媽媽也是人，也有生理需要呀」，仍遭到對方反對，讓她不知道如何是好，應該選擇家庭還是男友；她最後在文章提到，「我才50歲，很多朋友都說我很有魅力，很多人都叫我三重郭雪芙，我不想浪費自己，大家說我可以怎樣做？」

而原PO在文章中提到男友還比兒子小幾歲，網友經推算，發現她竟不到12歲就生孩子，紛紛質疑文章的真實性，不過原PO事後也留言補充，她因為2個女兒有智能問題，因此兒子是領養來的；也有不少網友笑說，「別活在自己的世界了、你是三重郭雪芙的話！我就是台中蔡依林⋯⋯」、「如果是我一定選兒子，因為你都被叫三重郭雪芙了，不差這一個」、「阿姨我是蘆洲吳亦凡」。