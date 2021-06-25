一名韓籍金姓男子來台唸書，今年1月間竟趁著與同學聚餐時，將防風打火機偽裝的針孔攝影機置放在廁所中，成功偷拍一名女子如廁，未料針孔被下一位進去使用的員工察覺便取走，金男發現後，竟朝著店家說，「那是我的打火機，是針孔攝影機」。台北地檢署24日偵結，依妨害秘密罪將其起訴。

檢警調查，韓國籍的金姓男子來台念書，今年1月間趁著與同學聚餐時，趁隙將防風打火機所偽裝的針孔攝影機擺放在廁所，錄下一名不知情的日籍女學生如廁畫面。

正當金男想取回針孔時，卻發現打火機被下一位使用廁所的餐廳員工取走，便私訊餐廳的臉書粉絲專頁詢問，過程中直接自爆打火機是他的，並解釋那其實是針孔攝影機，並非打火機用途，話一出店家立刻報警處理。

檢警勘驗針孔攝影機的檔案時，在裡頭發現2段影片，分別是日籍女大生上廁所畫面，另一則為餐廳員工洗手畫面，金男聲稱是因為經濟壓力大，也因為與未婚妻感情不順利，才一時失慮，盼望能和解處理，但被害者不願，北檢24日依妨害秘密等2罪將其起訴。