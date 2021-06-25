三級警戒「卡」住用卡權益，花旗開出第一槍，宣布全面展延信用卡各項服務及優惠，針對2021年續卡的Citi Prestige卡、寰旅尊尚卡、鑽石卡三大頂級卡，主動展延未使用完畢的機場接送服務、機場外圍停車服務等優惠次數使用期限。花旗現金回饋PLUS鈦金卡，不限消費通路2％優惠回饋方案亦延長至2022年底。

全球疫情尚未趨緩，出國人數銳減，使得客戶無法享受信用卡提供的機場相關服務，花旗針對2021年新核卡或續卡的Citi Prestige卡及2021年續卡的寰旅尊尚卡、鑽石卡等三大頂級卡，主動展延機場相關服務。2021年新核卡的Citi Prestige卡友，機場接或送服務、機場外圍停車服務的優惠次數使用期限，展延一年。

2021年續卡的Citi Prestige卡、寰旅尊尚卡、鑽石卡三大頂級卡，如前一年度尚未使完畢的機場接或送服務、機場外圍停車服務的優惠次數期限，將再展延兩年，客戶不需採取任何行動，免申請、免登錄，花旗將會主動為客戶進行展延服務 ，唯使用權益時該卡須為有效卡。

花旗表示，像是Citi Prestige卡友享有每年8次免費機場接或送服務，以及6次免費機場外圍停車服務，假使Citi Prestige客戶在2021 年 2月10日新核卡之後，受疫情影響一直無法使用，直到次年度也就是2022年2月10日續卡時，花旗將統一於2022年2月之次月月底前，協助客戶將前一年度未使用的權益再次展延，則續卡後總計客戶可享有16次機場接或送服務、12次機場外圍停車服務，並且可以使用至2023年2月9日。

另外，花旗銀行並將針對今年1月至5月續卡的Citi Prestige、寰旅尊尚卡、鑽石卡客戶於今年6月底前，主動進行機場權益展延；6月之後續卡跟今年核卡的客戶，將會依據各年費到期日，在年費日次月月底協助客戶主動調整完畢。

防疫期間，民眾到賣場採買民生物資，考量卡友消費習慣，即日起至2022年12月31日止，花旗卡友至全聯福利中心綁定PX Pay消費，不限卡別，全面計入一般消費項目，例如花旗現金回饋PLUS鈦金卡友至全聯綁定PX Pay消費，即可享受2％現金回饋，買越多，回饋越多。

花旗表示，現金回饋PLUS鈦金卡自去年底推出不限消費場域，盡享2％回饋，深獲客戶支持，為回饋客戶，2％現金回饋優惠同步展延至2022年12月31日止。