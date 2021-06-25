《國際油價》原油亞洲電子盤走堅 11:102021/06/25 時報資訊 王聖為 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 隨著美國、歐洲和中國的需求強勁成長，投資人針對OPEC+可能自8月起供應更多產量，預期需求增長將有望超過供應，使盤中油價延續昨日漲勢；周五(6/25)截至台北時間上午10點55分止，原油期貨報價如下： 美國NYMEX-8月輕質原油期貨上漲0.08美元，報每桶73.38美元；倫敦ICE-8月布蘭特原油期貨上漲0.07美元，報每桶75.63美元。(商品行情網) 《國際油價》需求增加 原油期貨連2揚 《商情》經濟加速復甦 日本期膠續漲 #美國 #供應 #報每桶 #國際油價 #亞洲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 三強結盟 全盈支付拚Q4上線 04:102021/06/25 財經要聞 美亞太助卿人事通過參院外委會 將推進美台關係 03:432021/06/25 國際 《商情》憂供過於求 打壓大馬棕櫚油回落 10:022021/06/25 財經 《類股》Nike財報優於預期 外資喊買儒鴻、聚陽 10:532021/06/25 財經 拜登制裁新疆 4矽業列黑名單 04:102021/06/25 全球財經 金管會准了 全家全聯可經營電支 04:102021/06/25 財經要聞 《金融》兆豐證券「特選上櫃ESG電子菁英報酬指數」 掛牌 08:542021/06/25 財經 歐盟將課碳關稅 工商界籲政府重視 04:102021/06/25 財經焦點 楊秉儒》誰敢買疫苗就把誰阻擋在外甚至於法辦？ 09:032021/06/25 政治 特選上櫃ESG電子菁英報酬指數 聚焦永續發展熱門電子股 04:102021/06/25 金融．稅務 《金融》電支機構生力軍 全盈支付、全支付獲准設立 07:462021/06/25 財經 財經熱門新聞 重獲台積電晶片 掰了華為211天 新榮耀這關鍵獲老美放行 - 財經 美通膨重演1980年啃掉經濟？謝金河洩2大咖驚人之語 - 財經 散裝航運本波大飆股 這幾檔內行人早就押了 - 財經 特斯拉到盡頭？主要供應商狂賣股 套現數十億美元 - 財經 美中國力誰強就看5巨頭 謝金河斷言：這國還是老大 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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