隨著美國、歐洲和中國的需求強勁成長，投資人針對OPEC+可能自8月起供應更多產量，預期需求增長將有望超過供應，使盤中油價延續昨日漲勢；周五(6/25)截至台北時間上午10點55分止，原油期貨報價如下：

美國NYMEX-8月輕質原油期貨上漲0.08美元，報每桶73.38美元；倫敦ICE-8月布蘭特原油期貨上漲0.07美元，報每桶75.63美元。(商品行情網)