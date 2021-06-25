鴻海(2317)近期在電動車領域布局動作仍頻，倡議推動的MIH聯盟今（25）日下午將舉行MIH Consortium線上成立大會。雖然中國大陸立訊傳將首度躋身新款iPhone高階機種供應商，但投顧法人認為短期對鴻海影響不大，看好新商業模式開創新獲利契機。

鴻海股價5月中下探96.5元的4個月低點，隨後回升至107.5～115.5元區間盤整，近日穩步走揚，今（25）日續開高穩揚，上漲1.77％至115元，早盤維持約1％漲幅。三大法人本周連3日回補、昨（24）日買超7716張，本周迄今累計買超4005張。

天風國際分析師郭明錤出具報告，預期立訊今年將首度取得iPhone 13新機組裝訂單，今年訂單總量估約1000萬支，其中8～9成為高階Pro機種，市占率約4％。目前iPhone高階機種逾8成由鴻海代工，其他供應鏈有和碩、緯創及仁寶等。

立訊先前已是蘋果供應鏈成員，主要供貨電聲元件、連接器等零組件。投顧法人認為，隨著蘋果扶植立訊崛起，立訊今年起若躍居組裝要角之一，短期對鴻海以外的其他供應鏈首當其衝，預期以和碩影響相對較大，對鴻海短期影響不大。

不過，鴻海先前已制定「3＋3」發展策略力拚轉型升級，鎖定電動車、數位醫療、機器人等3大產業，強化人工智慧、半導體、5G/6G等3大核心技術。其中，在電動車領域除了倡議推動開放平台MIH聯盟，近期相關投資及策略結盟動作亦不斷。

鴻海1月宣布富士康將協助中國大陸新創業者拜騰，加速推動首款車型M-Byte量產。鴻華先進3月中策略結盟日本電產（Nidec），強化電動車動力系統研發優勢。5月中策略結盟全球第四大車廠Stellantis，設合資公司Mobile Drive搶攻智慧座艙和車聯網服務解決方案。

而鴻海5月底宣布結盟泰國國家石油（PTT），將打造生產電動車及提供關鍵零組件的開放平台。本月23日再宣布策略結盟電動機車業者Gogoro，助攻電動機車拓展及電池交換生態系統布局。

而鴻海MIH聯盟下午日將舉行MIH Consortium線上成立大會，預期將公布組織章程、會籍、運作和服務更新。MIH聯盟預計7月正式獨立運作，10月發布新EV Kit工具平台，目標2022年、2023年分別推出電動巴士及C級距電動車量產上市。

投顧法人認為，鴻海第二季淡季不淡，預估營收可望季增0.7％、年增20％，每股盈餘1.8元。由於今年相關電動車合作案不斷，且將有原型車參考設計及電動車發表，看好新商業模式開創新獲利契機，維持「買進」評等、目標價156元不變。