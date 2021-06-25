中原大學「泉源之谷暨全人大道」擁有美麗的樹群，吸引許多師生與社區民眾駐足休憩。（中原大學提供／蕭靈璽桃園傳真）

中原大學「泉源之谷」校園景觀設計榮獲國際級景觀競賽LILA首獎，為台灣爭光！（中原大學提供／蕭靈璽桃園傳真）

中原大學校園景觀「泉源之谷」近日榮獲國際級景觀大獎LILA「校園類」首獎，中原大學指出，「泉源之谷」不僅是校園地景藝術，同時也是校園滯洪池，甚至解決校內因長年地勢低窪導致的淹水，讓世界看到台灣不同凡響的設計創意。

中原大學指出，中原大學「懷恩樓」後方場域在改造前因地勢及植栽狀況不佳，經常在颱風來襲時淹水，經名譽校長張光正邀請地景藝術大師陳宣誠操刀設計地景，「泉源之谷」相應而生，該地景不僅為校園增添美感，也同時身兼校園滯洪池的功能，解決長年淹水問題，是一項兼具環保、永續的地景藝術。

中原大學說明，LILA獎創立於2016年，主要是挖掘並表揚富有創意性、挑戰性及實驗性的設計方案，歷屆得獎作品多以歐美國家為主，但在2021年首次有2組台灣團隊入圍複選，而中原大學的「泉源之谷」設計更是為台灣拿下第一座「首獎」，為國爭光。

針對這次「泉源之谷」的設計，LILA評審在結語中大讚，此方案挑戰了整新（restoration）的概念，處理因為年歲久遠和大型榕樹根系破壞而頹傾的校園空間，更強調該設計探索了幾種不同模式的滲透性，以及無機物與生命之間的混雜性，對設計團隊高度的肯定。

陳宣誠表示，在建造「泉源之谷」時，為同時解決校內困擾多年的淹水問題，特別調整地面高度，以重新引導降雨時的排水方向，並請植物專家為榕樹林道的部分根系進行清洗，藉著地下涵管與滲水管往下滲流，將排水匯集至草地下方的雨水積磚槽與回收槽，才讓地景兼具校園滯洪池的功能。

同時身兼中原大學建築系助理教授的陳宣誠表示，「泉源之谷」是一個將校園既有空間轉化為質感豐富場域的空間設計，並在打造新空間的同時，特別重視人、水、土地與植物的平衡，他說「地景是容納生活的容器，讓不同的生命有一個可以共同生長的環境。」強調設計應讓周遭植物都能健康恣意地伸展。