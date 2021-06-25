日本外務大臣茂木敏充今日宣布，將追加援贈台灣100萬劑AZ疫苗，傳出因台灣有「疫苗乞丐」的說法，讓日方在討論捐贈過程有所遲疑。對此，民進黨立法院黨團書記長羅致政今表示，有政黨人士刻意用疫苗乞丐的酸言酸語，刻意製造風風雨雨，感謝日本最後仍決定加贈台灣疫苗，證明台日關係非常鞏固，呼籲民眾踴躍施打疫苗，保護自己，也是對友邦捐贈疫苗最好的回饋。

日本政府今宣布，將追加援贈約100萬劑AZ疫苗協助台灣對抗新冠肺炎（COVID-19）疫情，疫苗預定於七月中旬之前運抵台灣。這是繼本月4日捐贈我方124萬劑AZ疫苗之後，日方對我國的第二波援助。不過，近期國內掀起「疫苗乞丐」言論，一度讓日方捐贈疫苗有所遲疑，駐日大使謝長廷特別透過臉書拜託不要講負面評價。

民進黨團幹事長劉世芳表示，現在日本的100萬劑疫苗將順利到台灣，未來台日間折衝的部分，保持互信、互利、互惠的國際友邦交流態度，不希望負面言詞造成友邦困擾。

羅致政則說，感謝日本政府將加贈100萬劑疫苗給台灣，證明台日關係非常鞏固，即便有反對黨人士刻意想破壞良好關係，但相信台日在兩國政府努力下，禁得起檢驗跟風風雨雨。

近期頻出現長者施打AZ疫苗後猝死事件，導致疫苗施打情況趨緩，羅致政說，雖然國內一些民眾對AZ疫苗安全性有質疑，但AZ是全世界使用最多的疫苗，證明世界各國對AZ疫苗有一定信心，呼籲民眾踴躍施打，一方面能讓日本感受到我們的感謝，另方面也是對自己最大保護。