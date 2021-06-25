香港政府領導班子正式確定更動。中國國務院今發布，據香港特區行政長官林鄭月娥的提名和建議，國務院2021年6月23日決定：任命李家超為政務司司長、鄧炳強為保安局局長、蕭澤頤為警務處處長，同時免去張建宗的政務司司長、李家超的保安局局長、鄧炳強的警務處處長職務。林鄭月娥將於11時30分在政府總部開記者會，料交代港府人事變動。

港媒昨陸續披露，港府將更換政務司長等主要官員消息。保安局長李家超更上一層樓，升任政務司長，坐上特區政府第二把交椅；在前年反修例事件中「止暴制亂」立大功的警務處長鄧炳強升任保安局局長，現任副處長（行動）蕭澤頤是接任警務處長大熱門。

原政務司司長張建宗今早到政府總部上班時，停下車向等候的媒體揮手，談及未來去向他透露將不會留在特區政府架構，但強調不是退休，將會不斷增值自己，裝備自己，希望有機會繼續服務社會、服務香港、貢獻國家。