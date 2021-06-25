美系外資最新出爐報告中認為，玉晶光(3406)受惠新iPhone上市拉貨，加上虛擬實境(VR)、擴增實境(AR)鏡頭可望打入Sony等更多客戶，重申「買進」評等，目標價由507元調高至680元。玉晶光開盤走強，盤中最高來到598元，漲幅達9％。

外資報告指出，新款iPhone、Oculus VR頭盔推出，帶動玉晶光的營收表現，調高其第2季營收預估8％，毛利率則因為iPhone的ASP下降及台幣升值影響，預估降至35.5％。

展望第3季，iPhone新產品上市和和主鏡頭出貨，玉晶光市占率提升，預估單季營收季增108％，毛利率提升至42％～43％。

此外，玉晶光持續切入VR、AR頭盔鏡頭，包括影像穿透式鏡片、鏡頭鏡片、飛時測距鏡片。除目前Oculus外，未來可望打入Sony、Apple供應鏈，預估該公司2021～2023年每股盈餘為22.49元、38.65元、41.37元。