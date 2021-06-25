美股四大指數隔夜收漲，標普500與那斯達克指數再創新高，涵蓋美股十大頂尖巨頭的尖牙股指數連四天強勁走揚，台股掛牌追蹤尖牙股指數的統一FANG+ETF(00757)在成分股上揚加持下，累計近一周績效(截到6月24日)達6.19%，躍居台股掛牌的225檔ETF績效排名之冠；甚至還贏過正向二倍槓桿富邦NASDAQ正2(00670L)漲幅5.52%。

近一周台股掛牌ETF績效前5名為統一FANG+、FH中國5G(00877)、富邦NASDAQ正2(00670L)、台新全球AI(00851)及永豐中國科技50大(00887)。

統一FANG+ETF(00757)經理人袁永騰表示，本周美國聯準會主席鮑威爾持續放鴿，市場對通膨預期降低，大宗原物料價格回落，原物料與循環類股出現漲多獲利回吐，資金流入成長股與科技股。

他指出，碳中和與零排放概念持續增溫，帶動電動車族群重返鎂光燈焦點，尖牙股指數成分股中的電動車龍頭特斯拉近兩日大漲9%，也積極跨足電動車商機的阿里巴巴與百度亦不惶多讓上漲超過3%，輝達、谷歌股價創新高，帶動指數好表現。由於尖牙股指數評價合理，美元將因美國景氣復甦持續轉強，帶動資金回流美國，有利美股尤其是大型科技後市看俏。