工研院攜手奇美醫院設置第二套高通量核酸自動化檢驗設備，打造「貨櫃組合式微負壓超高通量新冠病毒檢測實驗室」，已於6月15日正式在臺南奇美醫院永康院區啟用，透過「三個連通貨櫃、兩套獨立人員及檢體動線、一站式病毒檢測平台」的客製化設計，提供採檢到檢測一條龍的服務，透過安全性與高效能兼具的高通量核酸檢驗站，降低醫院採檢負擔。

奇美醫院院長邱仲慶表示，自5月中疫情升溫以來，奇美醫療體系執行核酸檢驗超過兩萬三千人次，因應未來可能發生的社區或廠區群聚感染事件，奇美醫院引進第二套高通量核酸自動化檢驗設備，並攜手工研院建置「貨櫃組合式微負壓超高通量新冠病毒檢測實驗室」，正式在永康奇美醫院啟用，透過「三個連通貨櫃、兩套獨立人員及檢體動線、一站式病毒檢測平台」的客製化設計，打造安全性與高效能兼具之高通量核酸檢驗站。其中，「貨櫃組合式微負壓超高通量新冠病毒檢測實驗室」室內空間符合生物安全第二等級實驗室規格，高通量核酸自動化檢驗設備每日更可增加約一千人次核酸檢驗量。

工研院團隊應用以前SARS時期打造負壓病房的經驗，設計出創新的「貨櫃組合式微負壓超高通量新冠病毒檢測實驗室」，不但兼具安全性與效能，提供醫護人員安全的採檢環境，更可大幅提升採檢量能，確實讓採檢與後續處理程序分流，採檢人員進行採檢後不會再進入醫療院所，降低感染風險。「貨櫃組合式微負壓超高通量新冠病毒檢測實驗室」具備五大特色，第一、「進氣、排氣淨化」，以HEPA潔淨供氣、以Bag In Bag Out系統淨化排氣；第二、「潔淨度Class 10000」，媲美手術室等級的潔淨度需求；第三、「負壓值大於等於8Pa」，符合BSL2負壓實驗室需求，防止病原溢散；第四、「機動部署」，貨櫃套件可快速拆卸組裝，適合重點式臨時部署；第五、「獨立能源系統」，發電機式能源供應，淨化水源供應與廢水回收系統。