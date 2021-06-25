新冠肺炎疫情嚴峻，疫苗人人搶打，卻傳出高市府將移工仲介人員列為第三類「高風險接觸者」，遭人質疑特權施打，高市府衛生局怒批，根本是以偏概全、扭曲事實，他們確實有開放移工仲介人員接種疫苗，但造冊對象只包含295位須經常性接觸新入境國際移工的人員。

有民眾向媒體爆料，高市府將移工仲介人員列為第三類「高風險接觸者」，並且在22日已經開始接種疫苗，但其他五都並無此先例，認為移工、雇主與本國員工才是有群聚風險者，移工仲介優先施打讓人感到不解，遭質疑是特權施打疫苗。

高雄某仲介公司表示，確實在2周前有從公會得知他們被列為第三類優先施打對象的相關消息，他們也已經向勞工局提報相關資料，目前還沒有接獲施打通知，目前還在等待當中。

高市府衛生局怒批，這件事根本以偏概全，確實有開放移工仲介人員施打疫苗，但並非全部仲介都能施打，而是第一線載運國際移工的防疫巴士駕駛、經常需協助現場處理相關事務的人員與通譯等，他們經常性接觸入境國際移工，因此列入優先施打對象，目前共計造冊295人，完全符合相關規定。

高市府衛生局表示，因為先前曾經發生仲介、通譯人員與新入境確診移工接觸，而被迫居家隔離，所以他們才會將經常性接觸新入境國際移工的人員列入優先施打對象，衛生局強調，市府密切配合中央流行疫情指揮中心政策執行地方各項檢疫防疫工作，均依相關規定造冊接種疫苗。