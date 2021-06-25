北市勞動局舉辦的「2021勞動金像獎影片徵選競賽」開跑，勞動局長陳信瑜表示，此次邀請到名導演蔡明亮御用的男演員、金馬影帝李康生擔任形象大使兼代言人，徵件期限至7月31日止，徵求30分鐘以上的長片組及10分鐘以上、未達30分鐘的短片組，總獎金高達75萬元，歡迎踴躍參賽。

陳信瑜表示，勞動金像獎影片徵選競賽自2007年開辦，是全國唯一鎖定勞動議題，此次邁入第15屆，歷年表揚的優質勞動影片多達200部，今年即便處於疫情逆境，勞動金像獎及勞工影展也不會停辦，將隨時觀測疫情變化，滾動修正推演各種方案，不排除以線上影展方式進行。

陳信瑜提到，今年影展的主題是「跨國移動及國際移工」，恰巧李康生曾在電影《黑眼圈》飾演移工，質樸又具有韌性的形象是代言的不二人選，李康生受邀後也爽快答應，完全沒架子，令人敬佩。李康生表示，「要我演什麼都可以，詮釋甚麼角色都行」，他非常支持勞動金像獎，這項競賽不僅肯定影像創作者的努力，也為電影戲劇業勞工加油打氣，歡迎大眾踴躍投件。

在宣傳影片及幕後花絮中，李康生以獨特的堅毅神情及溫柔眼神訴說對勞動者的敬意，在當前嚴峻的疫情考驗下，向堅守工作崗位的勞工朋友傳達「堅定無懼，勇敢向前」的精神。影片中，李康生雖沒有任何一句台詞，但卻將「無聲更勝有聲」的情境，透過表演發揮淋漓盡致，身旁觀眾則不分老少及職業，充滿共鳴且全神貫注的觀影，象徵勞動金像獎廣納百川，以影像紀錄為勞動者發聲，發掘勞工真實樣貌及不為人知的故事。「我爸爸是個清潔工、打蠟工人，媽媽在幼兒園負責煮飯。」李康生說，由於父母親都是辛苦工作的勞動者，從小看著他們努力的身影，格外尊敬勞工對社會的付出，這次競賽總獎金高達75萬元，希望大家趕快完成執導影片的後製，把握機會來參賽。

陳信瑜說明，今年特邀知名學者兼評論家郭力昕、台北市產業總工會監事鄭雅慧及資深影展策展人王耿瑜擔任評審，3人專長領域不同，郭力昕長期藉由影像檢視國際趨勢及台灣時事，對社會關鍵評論發人深省；鄭雅慧投身勞工運動多年，為廣大勞工發聲；王耿瑜不僅是策展人，也擔任過監製、導演，深耕台灣電影產業。

勞動局表示，2021勞動金像獎影片徵選競賽徵件期限至7月31日止，徵求30分鐘以上的長片組及10分鐘以上、未達30分鐘的短片組，總獎金高達75萬元，只要是2018年以後拍攝完成、以勞動為核心的影片，均可角逐不分類首獎35萬元，歡迎與勞動權益、爭取勞動條件及促進勞動尊嚴相關之作品踴躍參賽。

徵件活動簡章可至臺北市政府勞動局官網/最新消息也可以至本次活動網頁查詢並密切關注北市勞動局最新消息及勞動臺北臉書粉絲團，即時掌握勞工影展片單及放映訊息。相關問題可洽詢承辦單位-台北市電影戲劇業職業工會（02-27888782），亦可撥打1999（外縣市請撥02-27208889）分機3357洽詢北市勞動局勞動教育文化科。