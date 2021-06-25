薩爾瓦多總統布格磊（Nayib Bukele）24日（周四）在全國演說中表示，該國近期立法通過比特幣為法定貨幣，將於9月7日開始實施，他並強調人民可選擇是否使用比特幣。

薩爾瓦多國會6月9日表決通過布格磊的提議，成為全球第一個認定比特幣是法定貨幣的國家。

布格磊周四指出，「比特幣的使用是選擇性的，如果人們不想要，他們將不會收到比特幣…倘若有些人接收到比特幣支付，他們也可以選擇自動換為美元。」他另提及，薪資與退休金仍會以美元支付。