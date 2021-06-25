薩爾瓦多列比特幣為法定貨幣 9月7日生效 11:302021/06/25 工商 陳怡均 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 薩爾瓦多總統布格磊（Nayib Bukele）24日（周四）在全國演說中表示，該國近期立法通過比特幣為法定貨幣，將於9月7日開始實施，他並強調人民可選擇是否使用比特幣。 薩爾瓦多國會6月9日表決通過布格磊的提議，成為全球第一個認定比特幣是法定貨幣的國家。 布格磊周四指出，「比特幣的使用是選擇性的，如果人們不想要，他們將不會收到比特幣…倘若有些人接收到比特幣支付，他們也可以選擇自動換為美元。」他另提及，薪資與退休金仍會以美元支付。 疫情影響 高雄巿體育有功人員表揚延長收件到7月9日 人民幣中間價連八貶 回跌逾千點 #全球 #比特幣 #薩爾瓦多 #法定貨幣 #布格 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 兆豐墨爾本分行 獲利年增15倍 04:102021/06/25 金融．稅務 大谷二刀流 創跨聯盟戰紀錄 04:102021/06/25 運動天地 防毒軟體McAfee創辦人獄中自殺 04:102021/06/25 國際大事 足球》哈蘭德與皇馬達成個人協議 轉隊費預計1.3億歐元 10:272021/06/25 體育 刷卡繳稅 留意扣款日、授權 04:102021/06/25 金融．稅務 香港政務司長 傳七一後換人 04:102021/06/25 焦點新聞 布林肯訪梅克爾 商討應對中俄挑戰 04:102021/06/25 國際大事 2天清消校園 中小學延9月1日開學 04:102021/06/25 焦點新聞 《國際油價》需求增加 原油期貨連2揚 09:452021/06/25 財經 全家、全聯電子支付經核准 最快第4季上路 08:062021/06/25 生活 黃曙光屆退 陳寶餘任參謀總長 04:102021/06/25 焦點要聞 財經熱門新聞 重獲台積電晶片 掰了華為211天 新榮耀這關鍵獲老美放行 - 財經 美通膨重演1980年啃掉經濟？謝金河洩2大咖驚人之語 - 財經 散裝航運本波大飆股 這幾檔內行人早就押了 - 財經 特斯拉到盡頭？主要供應商狂賣股 套現數十億美元 - 財經 美中國力誰強就看5巨頭 謝金河斷言：這國還是老大 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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