【旅奇傳媒/編輯部報導】距離韓國釜山往南約2小時車程的麗水市，是百島之都，這兒有許多可以親身體驗的海上娛樂設施，豐富的選擇讓旅遊樂趣增加更多精彩回憶，包含：可以享受到島嶼生態體驗、濱海沿線兜風路線、徒步路線、海洋休閒運動等多種豐富活動，邀請您疫情解禁後，一遊韓國水市，愜意的享受海洋城市魅力。

▲麗水市知名的海上1.5公里長跨海纜車。 圖：韓國-麗水市╱提供

◆跨海纜車

跨越海上1.5公里長的跨海纜車，在欣賞眼前展現的多島海和麗水市區的風景，同時還能感受到足下的驚險刺激。

▲4.1公里長的海洋軌道腳踏車。 圖：韓國-麗水市╱提供

◆海洋軌道腳踏車

全程沿4.1公里長的海邊運行的海洋軌道腳踏車，欣賞着涼爽的藍色大海，可以感受到樂趣和景色。

▲水上星球是韓國第二大水族館。 圖：韓國-麗水市╱提供

◆水上星球

水上星球是韓國第二大水族館，除了以宣傳海洋文化價值和保存生態界的重要性，還能體驗到人間和自然和諧共存的快樂。這裡也正積極研究白鯨和藍色海龜等瀕危物種的保育辦法，也是韓國唯一擁有「360度水上圓頂」水槽的水族館，展示300餘種55000隻的海洋生物，同時特別推薦水槽上的餵食秀。

▲麗水藝術樂園呈現大規模的3D幻覺藝術。 圖：韓國-麗水市╱提供

◆麗水藝術樂園

藝術樂園的每座樓房都是藝術作品，作爲麗水市代表性的旅遊名勝，遊客可以體驗到韓國最大規模的3D幻覺藝術；也有天空步道，可感居高環覽驚險的視覺體驗。

▲從24層樓高的酒店頂樓橫穿大海的高空滑索。 圖：韓國-麗水市╱提供

◆雪橇和滑索

乘坐無動力車行駛的雪橇體驗，在24層樓高的酒店屋頂橫穿大海的1.2公里長的滑索，深受喜愛刺激與冒險體驗的年輕人推薦，享有高人氣。

喜愛海洋元素與刺激娛樂的朋友，疫情過後別錯過到韓國麗水一遊，感受360度高空環覽大海的驚險奇趣，創造難忘的精彩回憶。

（本文由《旅奇傳媒》TR Omnimedia 提供）