女星吳兆絃8歲就靠著童星團體「大小姐」出道，近年來重新出現在大家面前，已經成為亭亭玉立的美少女，不但擁有混血臉蛋，還有勻稱身材，然而今年2月卻爆出大頭症事件，指她濫用明星光環要進夜店，隨後她也立刻道歉，日前吳兆絃上傳一張戴假髮的照片，又再度引起熱議。

吳兆絃日前在限時動態發文，曬出她戴上金色假髮的照片，她還特別畫上紅唇的精緻妝容，模樣看起來十分嫵媚，然而突如其來的精心打扮似乎沒有讓她得到好評，她無奈地表示：「我媽說我戴假髮很像人妖，喂～我本來就是女生」，一番言論讓她實在是哭笑不得。

吳兆絃戴假髮遭媽媽虧是人妖。（圖/翻攝自吳兆絃IG）

另外，她也曝光自己的古裝美照，只見她挽起長髮，大紅色的服裝襯托出她白皙的肌膚，她半掩住自己的臉，仍擋不住高顏值，讓網友忍不住激動直呼，「可以演古裝劇了」、「古裝閃亮登場的概念」、「正爆了啦」、「宜古宜今～天生美人」、「好有熱巴的感覺」、「好適合」，但也有網友酸，「穿這樣可以免費去夜店嗎」。

事實上，吳兆絃2月遭爆料，想透過閨蜜找夜店公關，免費進入夜店玩，但對方沒空看訊息，就遭她翻白眼質問，「你是死去哪」，讓公關十分傻眼，當時吳兆絃無理的態度引起公憤，在沈寂多日後，她才發出手寫道歉信致歉，表示會好好注意自己的言行，也對自己的行為身給後悔。