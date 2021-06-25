陸籍張姓男子來台念大學，追求同鄉的學妹被拒，竟由愛生恨，揚言要找人虐待學妹，還盜用學妹的學生信箱，寄信嗆殺老師，或在選課系統留言稱在東海大學裝炸彈，學妹及校方報警提告，台北地檢署偵結，依恐嚇等罪起訴張男。

檢警調查，張男與學妹在大陸時就已認識，前後來到台灣不同大學念書，張男因追求學妹不成，2019年2月間先盜用其他人的學生信箱，寄多封電郵恐嚇學妹，內容包括「早就知道你在偷吃系學會會長男友，上課路上小心點」、「四人把你的手腳壓住，檢查分泌物和味道」等語。

張男更於同年3月間盜用學妹學生帳號，寄信給學妹的老師說：「有種當掉我一門課，看你有沒有這個狗膽」，同年9月間又在選課系統留言「我在你們大樓內安裝了炸彈」、「我將按下手中的按鈕，這樣你們就會死無葬身之地」、「如果你們敢反抗我的話，那好，你們的教務長就會被我的手下暗殺掉」。

學妹及校方不堪其擾，報警提告，北檢調查後認定張男涉嫌恐嚇、妨害電腦使用、偽造文書等罪，依法提起公訴。