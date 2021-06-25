PAUL GEORGE FROM HALFCOURT TO BEAT THE 3Q BUZZER 🚨



(via @NBATV)pic.twitter.com/hFoqP6ytfq — Bleacher Report (@BleacherReport) June 25 2021

保羅、戴文布克兩名後場主力同時陷入手感低潮，也讓太陽25日在來到洛杉磯舉行的西區冠軍賽G3，無奈以92比106不敵地主快艇，快艇阻止太陽搶先聽牌的兩大功臣，分別是貢獻27分、15籃板及8助攻的保羅喬治，以及拿下23分的雷吉傑克生。

終於等到保羅克服感染新冠風波重新先發上場的太陽，當家射手戴文布克也因前役撞傷鼻樑戴上面具，結果保羅、布克兩人首節都陷低迷，合計投9中0，得分掛零，反觀刻意更換先發陣容的快艇攻守穩定，打完首節，快艇29比21領先。

幸好保羅與戴文布克逐漸找回手感，重新幫助太陽取得超前，打完上半場，太陽反以48比46領先，保羅半場貢獻7分、8助攻，卻僅投10中2，布克也剛好是投10中2、拿下7分，艾頓拿全隊最高10分，快艇則以保羅喬治13分最高。

沒想到第3節局勢完全倒向地主快艇，太陽不僅攻守失序，戴文布克更吞個人第4犯，竟讓快艇打出誇張21比3猛攻，場上比數變成71比56，快艇大幅領先太陽15分，保羅喬治更在第3節結束同時投進超大號三分球，快艇80比69領先。

趁著保羅喬治這顆三分球帶起氣勢，快艇末節開始就打出9比2小高潮，取得全場最多的18分領先，可是太陽並未認輸，竟然打出12比0猛攻回應，快艇馬上還以7比0重新拉開，來到最後2分20秒，已經落後16分的太陽清楚大局已定。

畢竟已經快要10天沒有出賽，保羅今天全場投19中5，雖有15分、12助攻，表現確實不如先前西區準決賽神勇，戴文布克明顯也無法適應帶上面具的感覺，全場21投5中，拿15分、5助攻與5籃板，太陽全隊得分最高的是艾頓18分。