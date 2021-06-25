38歲愛紗早年參加節目《超級星期天》出道，2016年她與台灣男模周洺甫結婚，兩年前卻傳疑似男方花心離婚。最近愛紗上節目，自曝有位用電子郵件聯繫多年的男性朋友，某天她收到對方信件，開心打開才知道朋友已經結婚，且信還是他老婆寫的，要求愛紗不要再與她老公聯繫。

愛紗2016年嫁給周洺甫成為台灣媳婦，但婚姻僅維持3年告吹，愛紗上月與好友黃小柔、GiGi上節目，GiGi指控愛紗只要一有交往對象就會「戀愛腦」上身，常常重色親友搞消失，私下還常被壞朋友利用，連黃小柔曾氣呼呼地質問：「千田愛紗，你這個月又幫朋友刷了多少錢？」

愛紗2年前離婚。（圖／中時資料照片）

愛紗最近上《今晚開讚吧》，分享15歲時在家鄉日本認識了一個男生，18歲後愛紗就來台灣，直到5、6年前兩人才重新連繫上，平時兩人都靠E-mail聊天，聊的話題也是平時日常生活，屬於一般關係的朋友。某日愛紗收到那男生寄的信，打開後才發現是男方太太寫的，對方語氣非常憤怒，直說：「我是XXX的太太，我們已經結婚了，請妳不要再E-mail給我老公」。

愛紗曾有過一段3年短命婚姻。（圖／中時資料照片）

愛紗喊冤說，重點是這位男性朋友從未告訴她「他已經結婚」，讓愛紗被嚇到，心想兩人認識多年，這個男生之後應該會跟她道歉，或解釋為什麼之前沒通知愛紗已婚的事實，但沒想到該男後來就這樣人間蒸發，友情也瞬間消失，讓愛紗衰被貼上小三標籤，既傻眼又哭笑不得。