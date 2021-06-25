行政院昨提出紓困4.0精進方案要補紓困破網，但時代力量今指出，此次新方案，依舊未對「防疫照顧假薪資」由勞資政共同承擔、租屋族租金補貼有所著墨，對於自營作業者、無一定雇主的勞工，依舊限定2020年申報所得在40萬8千元以下才可獲補助，這等於會讓沒有報稅的勞工被漏掉，要求政府的紓困必須進一步精準投放。

行政院會昨通過「紓困4.0精進方案」，打工族可獲1萬津貼，勞工紓困貸款名額可望擴增至117萬件。夏季電費減免部分，國發會主委龔明鑫說，僅適用6月單月，因為7月本來就放暑假。政策宣布後，國民黨旋即表示質疑受惠人數仍不到全民的一半，行政院的作法顯得為德不卒。

對此，時代力量立委邱顯至今也指出，現在疫情衝擊到各產業，許多小店家，麵攤夜市、自營工作者都遭受嚴重影響，若紓困方案沒精準投放，就會導致真的需要救急的人無法度過難關。

邱顯智舉例說，精進方案對於自營作業者與無一定雇主勞工的紓困補助，要求2020年所得申報必須在40萬8千元以下，才可獲補助。問題是，許多勞工面臨的狀況是去年報稅所得是零，或根本沒報稅，雖然劃出40萬8千元這條線，可讓公務員很方便且快速的把錢發出去，但卻也因此難以投放到真正需要的人身上。

又或者是，對於需要申請紓困貸款的民眾，銀行在評估是否放款時，也會將去年的報稅情況納入考量；問題是，不少申請紓困貸款者在去年並未報稅，必然也會造成銀行端拒絕核貸的原因。

邱顯智認為，銀行評估是否核貸紓困的關鍵，是評估申請人在未來是否有能力還款，而不是把去年的報稅資料當作條件，希望政府在這一塊要特別要求銀行端。

此外，邱顯智指出，在防疫照顧假部分，時代力量主張薪資的給付是由「勞工、資方、政府」共同分擔，而不是讓勞工自己面對，呼籲政府必須盡快提出方案，包括設定給薪天數、無薪的天數，都要有具體措施，讓勞資政有依據分擔責任。

時代力量立委陳椒華則說，雖然內政部已表明在8月會擴大既有營建署的租屋補助，但在租屋族的租金補貼部分，在紓困精進方案中依舊沒有被納入。他說，希望內政部在租屋補助部分，能在文件中註明不可用來課徵房屋稅的依據，避免造成房東與房客的緊張，讓真正有需要的租屋族可尋求協助。