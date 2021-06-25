凌陽(2401)有本業受惠於車用資通訊娛樂系統出貨暢旺，且車用IC由後裝市場逐漸走向前裝市場，display audio、sound bar將扮演今年營收成長來源，加上又有子公司凌陽創新及凌通加持，今年營運動能不淡。

凌陽第一季合併營收16.98億元、年增加64%，其中各子公司貢獻合併營收佔比為凌通43%、凌陽創新33%，凌陽17%及其他7%，單季毛利率50%，相較去年同期成長76個百分點，相較去年第四季成長2個百分點，毛利率成長主要是因產能緊張，故選擇毛利率較高的產品生產，由於產能緊張短期難舒緩，故預期凌陽下半年能維持第一季水準。

凌陽車用中Display Audio將車機中控台運算功能及手機結合，使車機互聯，主要市場在大陸，此為新商機，另外，有鑑於儀錶板也有數位化趨勢，故凌陽將中控台運算與儀表板相連，例如地圖可以投影在擋風玻璃上，這表示市場已由後裝市場逐漸走向前裝市場，目前導入系統驗證中，已有大陸及日系車廠準備量產，同時有新產品開發中。

另外，凌陽新產品C+P係運用高運算力C Chip先進製程搭配介面周邊P Chip成熟製程的晶片構成完整IC，去年已有歐洲工業控制客戶下單且反應佳，也協助推廣，凌陽積極布局歐洲及印度市場。

凌陽5月合併營收7.17億元、月增加7.1%，創下超過五年以來單月新高，累計前5月合併營收為30.85億元、年成長53.8%。

凌陽子公司凌陽創新也預計在7月1日舉行上櫃前業績發表會，凌陽持股凌陽創新約69%，主要產品為影像處理控制晶片，受惠NB需求持續暢旺，預估下半年營運表現可期，凌陽也可望母以子貴。