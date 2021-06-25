高通今(25)日宣布，攜手全台多所大學共同推動的「高通台灣研發合作計畫」於今明兩日發布第二屆成果，在高通領域專家協助下，參與第二屆計畫的10所大學共完成35項計畫、提出138篇學術論文，呈現各大學研究團隊在無線通訊、機器學習與人工智慧、以及多媒體三項尖端科技領域與高通合作的研發成果。

高通副總裁暨台灣與東南亞區總裁劉思泰表示，作為全球無線通訊創新領航者，高通相信技術的力量，數十年來，我們透過研發與創新，持續引領行動技術發展。值此全球邁入5G驅動的產業革命新世代、行動技術傳統界限被重新定義之際，高通與大學在基礎科學及尖端技術應用上的合作研發、突破與創新，更形關鍵。「高通台灣研發合作計畫」成果證實高通與大學合作研發的必要性，高通將與台灣在無線技術與尖端科技研發卓有成就之大學研究團隊深化合作，讓此計畫成為提升台灣科技研發創新實力、培育高科人才的最佳平台。

高通於2019年推出「高通台灣研發合作計畫」，透過第一屆及第二屆計畫之進行，短短二年多的時間，高通已與全台14所大學合作，共計逾300位大學教授、學生參與，產出63項研發計畫、168篇國際學術論文，成果豐碩多元，充份展現台灣在基礎科學研究及創新研發的競爭實力，高通對此項計畫成果，高度肯定。

在科技部指導下，高通於2019年三月宣布啟動「高通台灣研發合作計畫」，目標在於培育台灣人才並支持台灣研發社群開創出更多嶄新與開創性的產品與科技。透過兩屆計畫，台灣14所大學研究團隊與高通領域專家及工程師以定期會議，針對產業趨勢、技術挑戰與發展機會進行討論與研發。

高通表示，在合作過程中，高通高度尊重各學校計畫的原創性，在基礎研究的前提下，提供各學校諮詢與技術指導，讓各學校藉由高通的協助建立團隊、完善設備、提升研發競爭力，同時讓參與計畫的各大學資通訊基礎研究人才，創造與國際企業合作的經驗， 協助台灣培育具國際視野與訓練的科技人才。