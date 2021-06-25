《商情》黃金亞洲電子盤持穩 11:442021/06/25 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因目前聯準會(Fed)態度尚未明朗，且通膨率不確定性仍高，使投資人等待更加明確的通膨指標，因此買盤保守謹慎，令金價盤整；截至台北時間6月25日上午11點40分止，貴重金屬亞洲電子盤如下： 8月黃金上漲1.7美元，報每盎司1778.4美元。 7月白銀上漲0.075美元，報每盎司26.125美元。 7月白金上漲2.8美元，報每盎司1096.7美元。 9月鈀金上漲6.1美元，報每盎司2650美元。(商品行情網) 《國際油價》原油亞洲電子盤錯綜 《國際油價》需求增加 原油期貨連2揚 #報每盎司 #黃金 #亞洲 #電子盤 #持穩 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《商情》經濟加速復甦 日本期膠續漲 10:022021/06/25 財經 《期貨》保證金僅電子期8分之1 小型電子期28日掛牌 08:032021/06/25 財經 《商情》避險需求弱 拖累紐約期金走軟 10:022021/06/25 財經 《商情》黃金亞洲電子盤回落 11:102021/06/24 財經 台股黃金年代投資術 「元大五小福」擔大任 投信推台股基金懶人包 讓投資人存好股！ 09:002021/06/25 財經 《金融》兆豐證券「特選上櫃ESG電子菁英報酬指數」 掛牌 08:542021/06/25 財經 全家全聯進軍電子支付 年底開辦 04:102021/06/25 財經焦點 小型電子期28日掛牌 保證金僅電子期1／8 2.65萬元即可投資 04:102021/06/25 財經要聞 車用半導體大單到手 順德盤中創新高價 10:402021/06/25 財經 人行逆回購放量 仍穩字當頭 04:102021/06/25 全球財經 《晨間解盤》貨櫃當沖樂 電子難轉強(倫元投顧提供) 07:462021/06/25 財經 財經熱門新聞 重獲台積電晶片 掰了華為211天 新榮耀這關鍵獲老美放行 - 財經 美通膨重演1980年啃掉經濟？謝金河洩2大咖驚人之語 - 財經 散裝航運本波大飆股 這幾檔內行人早就押了 - 財經 特斯拉到盡頭？主要供應商狂賣股 套現數十億美元 - 財經 美中國力誰強就看5巨頭 謝金河斷言：這國還是老大 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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