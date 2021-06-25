因目前聯準會(Fed)態度尚未明朗，且通膨率不確定性仍高，使投資人等待更加明確的通膨指標，因此買盤保守謹慎，令金價盤整；截至台北時間6月25日上午11點40分止，貴重金屬亞洲電子盤如下：

8月黃金上漲1.7美元，報每盎司1778.4美元。

7月白銀上漲0.075美元，報每盎司26.125美元。

7月白金上漲2.8美元，報每盎司1096.7美元。

9月鈀金上漲6.1美元，報每盎司2650美元。(商品行情網)