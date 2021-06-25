新北市長侯友宜今（25日）上午視察新店集中檢疫中心並慰問檢疫中心的醫護人員、房務後勤人員。（新北市新聞局提供）

新北市長侯友宜今（25日）上午視察新店集中檢疫中心並慰問檢疫中心的醫護人員、房務後勤人員。（新北市新聞局提供）

新北市長侯友宜今（25日）上午視察新店集中檢疫中心並慰問檢疫中心的醫護人員、房務後勤人員。（新北市新聞局提供）

新北市長侯友宜今（25日）上午視察新店集中檢疫中心並慰問檢疫中心的醫護人員、房務後勤人員，新北市迄今已經成立6家集中檢疫中心，提供1308床可供快篩陽性、輕症及無症狀市民收治入住，截至目前為止，服務超過2400位市民。

侯友宜表示，新北市是全國集中檢疫所量能最多的縣市，共有6家集中檢疫中心、1308個房間，都有醫療團隊進駐，集中檢疫所收治家庭群聚感染，家族集中在一個場所，互相的悉心的來做好心靈的安頓以及自我健康的檢測，並在醫療團隊的照顧底下，家族的群聚感染就能夠很快因為大家的鼓勵，就可以讓他們平安健康的回家。

新北市6家集中檢疫所各有各的特色，都在醫療團隊悉心照顧，所以我們的康復率遠超過全國的平均值，也就是集中檢疫所發揮了最大的功能。

侯友宜也說，1308房目前使用了366，還有942，量能一定夠，所以這段時間也不斷地去做好篩檢的量能，也就希望把很多隱藏的傳播鏈趕快給它阻斷，趕快在沒有症狀的時候找出來，及早治療、及早痊癒，也可以減少後端的醫療量能的衝擊。

侯強調，新北市在這一波大海嘯的過程當中能撐住醫療量能，最重要是有6家集中檢疫所的幫忙跟協助，這裡面有專業的醫療團隊進駐，也有長期關懷健康的監測，讓所有的確診者、輕症的都能夠悉心照顧好，平安健康回家，所以新北市集中檢疫所其實非常溫馨，也非常具有人性的關懷，讓市民能夠得到好好的照顧。