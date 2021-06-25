本土疫情擴大，終究還是影響到所有的廠商了！台灣經濟研究院25日公布6月景氣動向調查結果，調查結果顯示，5月製造業、服務業與營建業營業氣候測驗點同步下滑，是今年以來第一次出現！

此項調查是本土疫情爆發以來的即時產業調查，最快反映廠商對於景氣當月和未來半年的判斷，對於台灣GDP有領先預告的意義。台灣經濟研究院長張建一表示，台經院4月對台灣GDP年增率的估值是5.03%，原本認為有「坐五望六」的機會，在本土疫情爆發之後，現在「望六」的機會少了些，「坐五」是沒有問題的。

台經院2021年5月製造業營業氣候測驗點為105.24點，較上月修正後之106.52點減少1.28點，是6個月來的新低； 2021年5月服務業營業氣候測驗點為98.25點，較上月修正後之100.49點減少2.24點，呈現連續兩個月下滑態勢；營建業2021年5月營業氣候測驗點為102.73點，較4月之106.01點下跌3.28點，呈現連續第三個月的下滑，3個指數同步下滑。

製造業調查部分，台經院5月問卷結果顯示，認為當(5)月景氣為「好」比率為34.3％，月減少5.2個百分點，認為當月景氣為「壞」的比率則為21.6％，月增8.8個百分點；整體廠商對未來半年景氣的看法，看好廠商月減少3.2個百分點至36.8％，看壞比率月增5.0個百分點至12.8％。

張建一指出，這次三個指數同步下滑，是在預期之內，製造業實際訂單量還在成長，調查結果看的出來疫情慢慢影響到了製造業的運作，部份生產線的確診案例正在控制中，這個月廠商看壞景氣前景增加一些，估計下個月看壞幅度還會再擴大。

張建一認為，廠商對於景氣走向的信心，主要還是後續疫苗的防護力，現在廠商判斷未來半年景氣仍是保守持平，不至於全面看壞，大家對於疫苗能翻轉疫情有更大的期待。