中國電動汽車製造商小鵬汽車計畫赴香港上市，作為全球發股計劃的一部分，集資額最高達153億港元，預計於7月7日掛牌上市。

香港經濟日報報導，小鵬汽車25至30日啟動公開招股，在香港發售的425萬股，每股定價不超過180港元，是其全球發售8500萬股計劃的一部分，集資額最高達153億元，聯席保薦人為摩根大通及美林。在香港掛牌後，小鵬在香港的A類普通股將可轉換為目前在紐約證券交易所上市的美國存託股份（ADS）。

小鵬汽車美股24日收報40.95美元，跌幅為1.5％，以2股港股等於1股ADS計，相當於港股159.71港元，較招股價上限低11％。

截至2021年第一季，小鵬汽車收入為人民幣（下同）29.5億元，年增6.2倍。隨收入強勁增長，2020年毛利率為4.6％，並於2021年3月底增長至11.2％。不過，小鵬由於研發開支，與銷售及行政開支增加，首季仍虧損7.87億元。