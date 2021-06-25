台灣指數公司表示，由該指數公司與櫃買中心及企業永續發展協會合作發布「特選上櫃ESG成長報酬指數」，反映上櫃市場具永續特色股票投資組合之績效表現。指數每年6月定期檢視調整成分股一次，指數十大成分股為環球晶、穩懋、世界、中美晶、群聯、元太、合晶、璟德、大江及聯亞等。

台灣指數公司指出，為鼓勵上櫃公司投入永續發展工作，並期使投資人重視永續責任投資，由台灣指數公司、櫃買中心，結合企業永續發展協會辦理之「企業社會責任評鑑」結果，合作開發特選上櫃ESG成長報酬指數，台灣指數公司統籌辦理指數編製工作；自6月21日起委請證交所每5秒計算及傳輸發布一次盤中即時指數。

特選上櫃ESG成長報酬指數，以上櫃普通股為指數母體，由企業永續發展協會參考國際永續相關準則或指引設計評鑑模型，使用企業社會責任或永續報告書、年報、政府資訊及財務數據等公開資料，評鑑上櫃公司的環境面（E）、社會面（S）表現，結合由公司治理評鑑資訊產生之公司治理面（G）分數，產製涵蓋環境、社會及公司治理面向之企業社會責任表現分數，以呼應國內市場特色，篩選出ESG表現達到標準且非屬高耗能、高汙染產業的上櫃公司。

台灣指數公司應用「營收成長、盈餘成長、EBITDA成長及市值成長」四項指標，挑選符合一項指標以上者，再按發行市值大小順序選出十檔指數成分股，運用「自由流通市值」加權計算指數；同時為維持指數分散性，設計個股權重上限20％，以表彰具永續發展、成長性及市值代表性的上櫃公司含息投資績效表現。

台灣指數公司利用歷史資料模擬指數編製規則進行指數回溯，截至今年3月底，「特選上櫃ESG成長報酬指數」累積報酬率為112.25％、年化報酬率為17.14％，表現優於櫃買報酬指數。

根據ETFGI統計，截至2020年12月底，全球ESG指數化商品（ETP，包括ETF及ETN等）資產規模達到1870億美元，相較於2019年增加約206％，顯示近一年永續投資已呈現爆發性成長。

元大證券取得「特選上櫃ESG成長報酬指數」授權，將發行兼具ESG及成長概念上櫃股票組合的指數投資證券（ETN），即將於櫃買中心掛牌，提供想參與ESG投資的新選擇。