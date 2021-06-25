新冠疫情爆發後，政府各項政策都成為關注焦點。台北市議員羅智強昨(24日)在臉書提到，其實有一位「防疫的隱形英雄」，民進黨每每提到防疫，總不忘提到健保立下的功勞，的確健保是台灣的驕傲，但民進黨在自豪之餘，是不是也該感謝健保電子化之父葉金川。

羅智強在臉書指出，全民健保在1995年開辦，在健保實施前，醫療院所多半使用書面紀錄病歷資料，健保開辦時，首任健保局總經理葉金川便堅持醫療申報要電子化，以保留完整的病歷資料，因為這些數據將是台灣的無價之寶，為了建置健保數據資料庫，毅然投下大筆預算採購硬體設備，因葉知道如果當時不做，以後就會來不及。

羅智強說，健保所累積的醫療數據越來越完備，用途也越來越廣泛，長期以來對於流感、腸病毒等傳染病的控制追蹤都達到極佳的成效，新冠疫情期間，健保的即時醫療資訊管理，在追蹤旅遊史、接觸史及病患狀況等方面更扮演關鍵角色。

也因如此，羅智強認為，民進黨每每提到防疫總不忘提到健保立下的功勞，的確，健保是台灣的驕傲，「但民進黨在自豪之餘，是不是也該感謝健保電子化之父葉金川，他所建構的健保電子申報，讓台灣領先世界20年！」

對此有網友留言表示，「真的，葉金川真的對台灣健保貢獻良多，感激他」、「這才是真正的超部署啦」、「今天看起來似乎理所當然，但當年確確實實是先進的超前部署」。