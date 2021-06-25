關島疫苗度假熱度爆棚，雄獅、鳳凰兩大旅行社開賣行程，開賣第四天已突破2千人預約，付訂比率甚至過半，雄獅規劃再向航空公司提出加班申請，增至12趟次外，也計畫增開21天的行程，想打BNT疫苗不用往返兩次，為買氣再添柴火。

雄獅旅遊品牌策略總經理游國珍指出，目前關島訂單需求近2千，已付訂比率超過50％，因此除了原本長榮航空提出4趟次申請，也會與另外兩家航空公司提出直航需求，預計會增加到12趟次，另外為了滿足長天數旅客需求，也會規劃21天關島直航行程，後續會再上架，出發時間待民航局核可，另外也有家庭提出小包機需求。

游國珍表示，關島air v＆v政策不斷滾動式調整，預估7月1日疫苗施打率提高，屆時台灣旅客入境有機會不用隔離。

游國珍表示，關島開放外國旅客可以前往關島打疫苗，這類機加酒行程，旅客主要目的是打疫苗的剛性需求，而非旅遊，因此不能判斷它是旅遊復甦的第一個景點。

鳳凰旅遊總經理卞傑民說，鳳凰獲訊後隨即成立專案小組，規畫5天4夜「關島機＋酒」套裝產品，產品一上架，馬上就接到客戶下單，目前採預售模式，平均每天都有上百張訂單，已接獲超過400張，不乏公司行號代員工來探詢，相當踴躍。