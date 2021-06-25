高雄市少年隊曾在暑期青春專案中舉辦青少年熱歌勁舞活動，藉機宣導犯罪預防觀念。（高雄市警局提供／石秀華高雄傳真）

高市警方在以往青春專案中，因有績效評比，也曾查獲不少毒品案件。（高雄市警局提供／石秀華高雄傳真）

國內疫情持續三級警戒，警政署日前宣布因應疫情嚴峻，有鑑於警察投入防疫工作的辛勞，避免同仁曝露染疫風險，今年暑期實施的「青春專案」首次公布查緝刑案類不列目標值的績效評比措施，六都也不列排名；高雄市警局昨周報特別公布警政署這項破天荒的措施，有基層欣慰地說，「感謝長官饒了基層！」。

警政署每年暑期青春專案評比作業分為查緝類和預防犯罪宣導類，其中查緝類包括查緝毒品、兒少性剝削、未成年涉及詐欺及擔任車手以及參與網路賭博犯罪等4大類，有關查緝類指標案件，以往評分標準嚴苛，以販毒案為例，執行查緝的案件均得在報請檢察官指揮，逮獲嫌犯並由檢方聲請羈押後，才能有分數，且專案結束後，達到目標與否均有獎懲之分。

今年由於疫情嚴峻，三級警戒持續至7月12日，各地疫情狀況不一，警政署體恤同仁投入大量防疫工作辛勞，為避免同仁有染疫風險，日前指示今年7月1日至8月31日實施的青春專案，不僅未訂定目標值，也未將檢方聲請羈押等要件列入評比項目，只要查獲移送件數就算，連高低門檻都省略，專案結束，六都也不用排名。

此外，青春專案的犯罪預防宣導方面，以往都是各地分局以實體宣導及舉辦大型活動為主，今年雖同樣目標值設定為700分，但為了避免疫情期間群聚染疫風險，今年已改為網路互動活動、非群聚式的主題比賽例如繪畫、朗讀及說故事以及影片、網路宣導為主，一名不願具名的高階警官說：「700分是整個高雄市警局的分數，各分局湊一湊應可輕鬆達成」。

高雄市警局昨在周報宣達警政署發布的青春專案新措施，有基層所長說，「疫情嚴峻，加上8月又有公投，平時又要配合執行防疫，站在第一線防疫的同仁真的爉燭好幾頭燒，希望各級長官不要再那麼看重件數、績效，此次青春專案查緝刑案未設目標值，不列入評比，感謝長官饒了基層」。