彰化縣公共自行車YouBike1.0系統於6月22日自YouBike全國營運系統切換至彰化獨立專屬系統作業，並自7月1日起將暫停營運，由運點科技股份有限公司與悠遊卡股份有限公司及一卡通票證股份有限公司進行系統驗測作業，預計於7月下旬完成驗測作業後恢復營運，這是全國第一個全面更換系統，各縣市都在觀望成果。

縣府城市暨觀光發展處表示，彰化縣原有公共自行車租賃系統YouBike1.0將由微笑單車股份有限公司持續營運至110年6月30日後交接予運點科技股份有限公司。並自7月1日起，由運點科技公司與票證公司(悠遊卡股份有限公司、一卡通票證股份有限公司及台電和中華電信等公司進行系統驗測，包含1656車柱工作，驗測期間將暫停營運，預計7月下旬完成驗測作業後恢復營運，暫停期間，造成不便，請民眾多加體諒。

彰化縣公共自行車租賃新系統MOOVO，則預計自9月起嶄新上線，新系統將採用電子圍籬智慧樁和新運具，維持既有1350部自行車，並新增300部電動輔助自行車。目前彰化縣共66個站點，300部電輔車如何分配還在評估中，自行車租借維持原來的費率，每30分鐘10元，前30分鐘補助5元，累計費率可能會變動，電輔車費率原則上暫定每15分鐘10元。

彰化縣城觀處表示，自6月23日起，縣府將陸續以簡訊通知徵詢原YouBike會員用戶會員資料直接轉換意願，請YouBike註冊用戶留意手機簡訊。民眾對新系統即日起或7月1日起對YouBike1.0營運有任何相關問題，均可洽運點科技公司（客服電話04-8399722）。感謝微笑單車股份有限公司這7年多來的合作，為彰化公共自行車政策推動，提供大眾運輸最後一哩路服務。也期待運點科技股份有限公司接手之後，提供彰化縣民優質的公共自行車服務。