台中一名江姓男子懷疑被妻子戴綠帽，去年2月間帶著3名友人闖入侯男家中怒嗆「我老婆好睡嗎？」，再逼侯男簽下100萬元本票，侯男不甘受辱與損失，對江男提告，2審台中高分院維持原判，仍將江男依強制、誹謗、公然侮辱罪，判拘役90天，得易科罰金9萬，並吐還逼簽的100萬元。

侯男控訴，江男去年2月9日與其3名友人，闖入他家中嗆說「有爽到嗎？」、「我老婆好睡嗎？」，接著攬住他的肩膀到大街上大喊「討客兄，被我們抓到！」，還逼他家中談判，要求簽下100萬元本票才能回家。

侯男不甘遭江男羞辱、逼簽百萬本票，氣得提告討公道，但江男出庭時否認犯行，辯稱事發前一晚有從妻子的LINE看到與侯男的暖昧對話，妻子也坦承外遇，去侯男家之前，有要求妻子傳訊告知要去他家，到後也是經過侯男同意，才由其女兒開門進入屋內，而且沒有拿武器威脅。

一審台中地院勘驗相關事證後，認定江男已犯多罪，審理後刑事部分依強制、誹謗、公然侮辱罪，將他判刑90天，得易科罰金9萬。江男上訴，二審台中高分院維持原審。民事部分，因侯男是在受脅迫的情況下，非自願簽下本票，判決江男應賠償侯男100萬元。仍可上訴。