主播劉盈秀教大家帶大家透過簡單動作來緩和負面情緒。 （中天新聞提供）

劉盈秀藉由運動來增加自身的抵抗力。（中天新聞提供）

主播劉盈秀好身材不藏私。（中天新聞提供）

全台三級警戒延長，民眾長時間待在家，最怕缺乏運動，中天螃蟹主播劉盈秀防疫期間在節目《螃蟹秀開鍘》推出「防疫健身操」，帶大家透過簡單動作來緩和負面情緒，也藉由運動來增加自身的抵抗力。

主播劉盈秀在《螃蟹秀開鍘》中，不只討論時事，更邀請各界專家一起探討防疫新資訊及健康新科技，而劉盈秀不只求知，更身體力行，在節目中祭出居家「防疫健身操」，教大家無敵金剛腿、超級翹臀功、超神美肩功等，用簡單道具輔助，或徒手也可鍛鍊，讓觀眾在家也能全身動一動。

劉盈秀更向大家喊話：「非常時期就乖乖在家，秀秀平時就很愛運動，這回因疫情直接改成居家防疫簡易健身操，跟著螃蟹主播一起運動，用免疫力戰勝疫情！」

除了在家運動之外，劉盈秀也喜歡動手做園藝：「透過擁抱家中陽台的花花草草，美化園藝可平衡身心轉換心情，獲取溫暖有源源不絕的正能量！」

雖然日前每天確診人數逐漸下降，劉盈秀仍要大家別鬆懈：「台灣的防疫逐漸有成果，但在這關鍵時刻反而更不能鬆懈，因為疫苗接種率還不夠，以全世界各國的經驗來看，在還沒打到群體疫苗6成前放鬆，疫情反而會報復式反撲，所以關鍵時刻更要堅持，好好充滿正能量宅在家，保護你、我、他。」

中天新聞轉型新媒體，依舊堅持帶給觀眾真實、專業報導的理念，因應時代潮流與年輕化，提供更多元化的節目內容與即時互動，贏得觀眾的肯定。劉盈秀以「螃蟹舞」一跳成名，圈粉無數，更被網友封為「螃蟹主播」，她不時會在社群平台喊話，要可愛的鋼鐵蟹寶貝們鎖定中天YouTube頻道，與她一起線上聊新聞，渡過防疫時期。