蔡英文總統今頒授美國在台協會台北辦事處長酈英傑「大綬景星勳章」，總統致詞時更當面邀請酈英傑伉儷，回到這個美好友善的國家找老朋友，「更重要是可以吃一碗你喜歡的芒果冰」。

今天觀禮包括總統府祕書長李大維、國安會祕書長顧立雄、外交部長吳釗燮、台積電創辦人張忠謀等人。

總統致詞時指出，與會的貴賓有張忠謀、美僑商會，也看到AIT同仁幾乎全員到齊在此參與，讓她感受到在酈英傑任職期間，台美關係種種的共同努力與進步。

總統說，過去這幾年，酈英傑處長在外交圈的活躍表現有目共睹，不僅在台灣走透透，也與她出席過許多重要場合，接待過許多美國重要訪賓，記得他們兩周之前才與訪台美國三位參議員一起見面，宣布美國提供75萬劑疫苗的好消息。

總統說，相信酈英傑處長為達成任務而開心，雖然表情被口罩與墨鏡遮住了。

總統指出，酈英傑與台灣有難得的緣分，除了三度以外交官員身分派駐台灣，40多年前就來到台灣宣教，身為台灣的老朋友，非常理解台灣社會對台美關係的重視與期待。

蔡總統提到，酈英傑就任時提出4個增進的目標，包含增進台美安全合作、增進台美經濟與商業關係、增進台灣在全球社會的角色以及增進台美人民的關係；這兩年任期，不只成功達成這4個增進，還讓台美關係突飛猛進。

蔡總統說，從台灣美國事務委員會更名、美國國務院大幅放寬對台交往準則到對台軍售的常態化、提高訪台官員的層級，都讓國人感受到台美關係顯著進展。

蔡總統說，最近的疫苗提供、未來幾週將要展開的台美貿易暨投資架構協定（TIFA）會談以及近年來全球合作暨訓練架構（GCTF）持續擴大規模與議題，這些具體的成就都不斷在深化台美關係，這就是真朋友、真進展。

總統也說，酈英傑在台灣很受歡迎，真誠坦率的性格台灣人都感受到，跟當年來台灣宣教時候一樣，常騎腳踏車穿梭台灣各地的大街小巷。最近印象最深刻的是酈英傑還有夫人在台南騎腳踏車被路人拍下來的畫面，相信這兩年來酈英傑的知名度愈來愈高，被發現請求簽名的機會應會增加許多。

總統表示，酈英傑在社群媒體上很活躍，AIT的臉書也更加活潑，讓很多台灣人注意到AIT提升台美關係的成果，「AIT經濟組團隊穿著背心的照片，如果加上比個讚就完全台灣化了」。

總統還請酈英傑伉儷回台灣看了老朋友，還有吃最喜歡的芒果冰。與會者都笑了出來，總統還回頭說「這個好像大家都聽懂了」。