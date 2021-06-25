除了擁有「新北女婿」的地主身分，更被新北國王總經理毛加恩稱讚是萬能瑞士刀的李盈鋒，25日確定加入新北國王，成為這支全新球隊第3位宣布加盟的球員，先前兩人分別是林力仁與簡祐哲，接下來新北國王也將陸續公開新成員名單，讓外界越來越期待他們的最終陣容。

以下是新北國王新聞稿內容，「新北國王增添禁區戰力，25日宣佈28歲前鋒『新北女婿』李盈鋒正式加盟。新北國王總經理毛加恩表示，很開心李盈鋒的加入，他會是球隊一名萬能的『瑞士刀』，相信新賽季的表現會讓球迷眼睛為之一亮。

李盈鋒擁有出色的機動性，能裡能外的多元得分手段，以及不俗的籃板掌握力，在105學年度UBA創下預賽15場全數雙十紀錄，賽季繳出19.5分、16.9籃板奪下得分、籃板雙冠王頭銜。第15季SBL選秀會加盟富邦勇士，第17季改披高雄九太科技戰袍，本季首度來到P.LEAGUE+戰場，成為「國王護衛軍」的一員。

『我們觀察盈鋒有一段時間了，他擁有非常好的手感、穩定的中距離，以及出色的外線能力，身兼３、4號的他，會是小球戰術上的一枚活棋，』新北國王總經理毛加恩說道，『李盈鋒也有很出色的運動能力，快攻隨時都能帶給球迷showtime，這是我們球隊非常需要的能量，相信他新賽季的表現會讓大家驚艷。』

李盈鋒表示，非常感謝高中、大學一路上教練帶領他成長，以及富邦勇士總教練許晉哲當年選秀會上的肯定、九太科技這2季的栽培。因為老婆是新北人的關係，自己也成為新北女婿，很開心能夠加盟新北國王，現在不只能守護家人，還要更努力守護家園。疫情期間也不停歇的在家中自我訓練，盼能夠扮演好球隊賦予的任何角色，以偶像富邦勇士前鋒蔡文誠為目標持續邁進，成為像他一樣無所不能的球員。」