大陸推動5G及AI等基礎建設，以及智慧城市，推升自動化設備對氣動元件需求力道，氣動元件大廠亞德客-KY6月接單有增無減，接單大於產能，兩岸三地工廠產能利用率持續維持在110％～120％高檔。大陸廣東再度爆發疫情而影響5月出貨及營收，6月出貨逐漸恢復正常。

法人預期，6月合併營收有機會挑戰4月人民幣5.6億餘元單月新高，本周二起，連續4天股價站穩千元以上，今(25)日股價大漲40.0元而以1150元開出，盤中最高達1155元，創5月5日以來新高價。

亞德客表示，大陸物流都是亞德客自己配送，大陸廣東省5月中下旬再度爆發疫情，對於人員進出城都要進行管制及隔離，影響物流配送，5月營收不論以人民幣或新台幣計價均比4月減少，未能續創單月營收新高，仍是單月營收第三高；前五月累計合併營收締造同期新高。

亞德客表示，亞德客接獲客戶端反映，年底前訂單不錯，氣動元件交期較短，經常是當週接單，當週出貨，目前在手訂單能見度僅1個多月，6月接單出貨比1.2，訂單大於產能。台灣台南樹谷、大陸廣東佛山及浙江寧波三地工廠續加班趕工，產能利用率維持110％～120％，第二季出貨比去年同期成長。