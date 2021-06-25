瓦城泰統集團因應疫情外帶外送市場需求，利用既有全台實體門市大規模增建上百家雲端廚房，即日起正式上線，單店即可提供多品牌跨菜系料理，無論是的「瓦城」，「時時香」、「1010湘」、「非常泰」、「YABI KITCHEN」，或是「大心」泰式湯麵或人氣獨享餐盒，都可透過foodpanda、Uber Eats外送或到店自取安心享用。

因應疫情防疫三級警戒時間延長，瓦城為鼓勵顧客多加利用外送平台訂餐，即日起至8/14與foodpanda合作，推出每月首兩周整整14天，消費單筆滿300元即享8折的優惠。7/12日前選擇「wa10」預約餐點、到店自取，也享滿額85折優惠，另加碼推出四品牌超值套餐，只要999元即可享4~5道經典菜色，「大心」主餐加飲料只要189元。

瓦城泰統集團並強調，為為守護消費者、外送夥伴與現場工作同仁健康安全，全方位升級軟硬體設備，包含增設智能紫外線環境消毒燈、人臉辨識消毒機台、專屬取餐窗台以及自動取餐叫號機等，以全方位強化「安心餐廳」防疫機制。

因應疫情催生大量外帶外送需求，瓦城泰統集團憑藉既有東方爐炒連鎖化優勢，將旗下六大品牌，涵蓋泰系、中系、南洋料理與泰式麵食，同時複製到不同菜系廚房，發展全台最大雲端廚房，現在每家分店根據自身廚房量能，都可跨品牌提供最多5個以上品牌餐點與餐型；因應大量的外送、外帶及不同品牌餐點製作需求，集團建置全新生產流程，並經過上百次的測試，找出最有效率的內外場工作站分工模式、包裝動線等。

另為避免餐點品質受運送過程影響，瓦城更進一步重新調整烹飪手法，與反覆測試外帶外送餐盒包材，就是為了將送到消費者手中的餐點，無論熱度、熟度與鮮度皆呈現與店內享用百分百一致的美味。

除增建品牌雲端店，「安心餐廳」服務機制也根據外帶外送需求再進化，對外設計全新取餐流程，已先陸續於全台23家獨立街邊店導入包含專屬取餐窗台、自動取餐叫號機與店門口QR Code點餐掃碼等裝置，加強取餐效率、降低取餐逗留時間，為確保社交距離維持，也加裝社交距離告示牌、等候距離線等；同步引進環境空氣淨化機及智能人臉辨識體溫、消毒監控器，強化現場環境清潔消毒，另根據第一線服務同仁工作需求，提供個人防護用品，包含防疫面罩、手套、拋棄式防護衣…等，保障同仁安全健康。

將整桌合菜精華濃縮成一人份量，大受上班族好評的「瓦城」及「時時香」餐盒，即日起也推出全新口味，除此之外嗜辣族敲碗的「1010湘」餐盒也上線啦，推出總計11款新口味，包含瓦城「泰式椰汁牛肉」、「泰式椰汁炒雞肉」、「泰式香辣雞腿」、「泰北五花肉」、「咖哩牛肉」，時時香「經典蒜泥白肉」、「香辣嫩雞雲耳」、「糖醋雞丁」、「香干炒豬肉」、「川味牛肉」，及全新上市1010湘「鄉里小炒肉」、「酥炸口水雞」等，於foodpanda、Uber Eats即可訂購，獨享美味就是這麼簡單！