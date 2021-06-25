家長投訴，馬偕醫學院校方未依防疫要求，竟要求大三、大四學生於26日返校準備國考，家長憤怒表示「學校讓學生身陷險境」家長投訴各方卻都遭踢皮球；校方回應，將安排精神科、產科實習以線上課程進行，另依最新政府防疫規定，延後學生返校時間，若三級疫情持續，暑假不會請同學返校住宿。

家長投訴，近期接到學校通知，要求大三、大四學生於26、27日返校住宿準備國考，家長、學生們驚恐不已，致電學校反應，未料學校竟回應距離28日三級解封只差1、2天沒有關係；中央23日發布延長三級警戒至7月12日，未料學校仍堅持學生26日要回校準備國考。

「病毒不會挑人！」家長指出，學校住宿環境8人一間且共用衛浴，學生南北奔波回到學校使染疫機率大增，家長們陸續投訴到教育部、新北教育局、新北市衛生局等卻都遭踢皮球，教育部甚至有人回應，「反正醫院、護校學生之後都會打疫苗」，令家長難以接受。

馬偕醫學院校方回應，針對學生返校一事，是防疫期間學生無法到院實習，恐影響明年參加國考資格，這是全國各醫學大學護理學系學生共同面臨的問題，因此校方才做出7月5日返校情境課程授課決定。

校方表示，中央指揮中心公布三級警戒延長至7月12日，學校6月23日接獲教育部及考試院通知，全國護理學系可將線上及情境課程替代臨床實習時數提高至50％。因此，校方將安排精神科實習及產科實習以線上課程方式進行，延後學生返校時間，如三級疫情持續，暑假不會請同學返校住宿。