MR360博物館線上導覽：https：／／reurl.cc／4ayl33（南科考古館提供／劉秀芬台南傳真）

MR360博物館線上導覽：https：／／reurl.cc／4ayl33（南科考古館提供／劉秀芬台南傳真）

MR360博物館線上導覽：https：／／reurl.cc／4ayl33（南科考古館提供／劉秀芬台南傳真）

新冠肺炎疫情嚴峻，台灣史前文化博物館南科考古館配合疫情暫停對外服務。為讓民眾防疫期間在家能有更多元觀展方式，南科考古館與國立台南藝術大學文化資產研創中心合作，推出MR360博物館線上導覽系統，讓民眾不受時、地限制，在家就可以探索南科考古館。

MR360博物館線上導覽系統以360度環景攝影技術且具空間臨場感的展示介面，帶民眾進到南科考古館中。民眾使用導覽系統時，可同時搭配語音導覽帶看功能，並可依喜好切換不同主題及導覽人員的語音導覽路線。

除了展廳內的常設展示外，也納入南科考古館極具特色的建築及公共裝置藝術、兒童專屬導覽路線及南科地區考古發掘出土墓葬人骨等內容。展廳內精選多樣文物，供民眾隨點隨看文物解說，即時傳遞史前文化的知識與內涵。

南科考古館表示，牽手平埔：台灣南部西拉雅族、馬卡道族、大武壠族文化特展，原定展期至5月30日，因全國防疫警戒，於5月18日起即暫停對外開放，為服務閉館期間想參觀牽手平埔特展的民眾，南科考古館也提供牽手平埔特展線上展覽，讓民眾隨時透過MR360線上導覽系統觀展。

MR360博物館線上導覽系統開發計畫主持人，南藝大教授洪一平表示，透過數位科技促進博物館展示服務優化，讓民眾親近屬於大眾的博物館，達到文化近用精神。南科考古館盼疫情趨緩，開始對外恢復營運後，持續透過數位化創新加值服務，在後疫情時代能為博物館的未來迎來更多的可能性。