受到隔夜美股全面收漲激勵，25日日股在景氣循環股與科技族群帶領下，早盤結束時，日經指數收29,093點，漲217.77點或0.75%。東證指數收1,960.25點，漲13.15點或0.68%。

日經再度重回兩萬九關卡，不過日本景氣復甦前景遭外界質疑，市場已開始對日股居高思危。

IwaiCosmo證券認為，日股受到美股影響大漲，而日本市場面對即將可能反轉的美股，操作應會謹慎。目前，新染疫者數量又再增加，日本經濟成長堪慮，加上東奧7月將復賽下，新冠疫情可能會惡化。

景氣循環類股上漲，包括原油、煤炭以及鋼鐵業。同時，科技股也上揚，東京威力科創漲0.99%，愛德萬測試漲2%，發那科也漲 0.46%。

Panasonic漲4.61%，因2020財年完全脫手11年前，投資美國電動車大廠特斯拉股票，因而獲利豐厚。

馬自達漲6.35%，在日經指數中漲幅最大，其次是Panasonic與上漲3.91%的藤倉。

同時，表現最差的為製藥商衛采，下跌4%，其次是航運業者商船三井與日本郵船，分別跌2.1%與1.6%。