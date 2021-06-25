瑞典汽車製造商Volvo宣布，其即將推出的旗艦款電動休旅車將採用Luminar Technologies的光學雷達（lidar,簡稱光達）系統，成為第一家將該技術作為車輛標備的主要汽車製造商。

Volvo和新創公司Luminar周四表示，Luminar的新式Iris光達系統將成為Volvo此款新休旅車的標準配備。新款的旗艦電動休旅車將成為Volvo XC90的接班人，預計於明年亮相。

受此消息激勵，去年12月才透過一家「特殊目的收購公司」借殼上市的Luminar盤中股價一度飆升13%，終場上漲6.8%，收在23.95美元。

Luminar表示，其最初用於提高車輛安全性的光達系統，每輛車只需要花費汽車製造商約1,000美元。

根據Volvo新款休旅車的發表時間，它可能成為全球第一個將光學雷達作為標備的車輛，這對Luminar這家新公司而言將是一次重大的勝利。

Luminar創始人兼執行長Austin Russel表示，這是Luminar光學雷達第一次被整合成為標備，但肯定不會是最後一次。

根據Volvo此前公布的計畫，該公司預計在2030年以前，成為一家純電動車公司，這將給Luminar擴大其光達業務帶來相當大的助益。