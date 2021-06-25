關島政府21日宣布推出疫苗支援企劃AIR V&V（Vaccines & Vacation），將開放外籍旅客可入境並接種疫苗。因應需求推出機加酒產品的旅遊業者雄獅(2731)及鳳凰(5706)均表示，已接獲許多旅客詢問並下單預購，為幾近停擺的旅遊業務增添一絲活水。

由於觀光局暫停旅行社組團出國禁令尚未解除，且非醫療院所不得有招攬醫療行為、以及旅程間諸多風險，旅行社並未經營籌組「疫苗團」出國打疫苗，僅針對有出國需求的旅客提供代訂機票及住宿服務，不干涉是否施打疫苗，旅客須另行支付相關行政費用。

雄獅及鳳凰均指出，相較於赴美，台灣直飛關島只需3.5小時，且旅客入境關島只須持6個月以上效期的護照及身分證正本，及登機前72小時的陰性核酸檢測報告，5天4夜機加酒產品初估5萬元有找，加上當地舒適宜人的氣候以及悠閒度假的氛圍，吸引力相對較大。

為滿足旅客需求，雄獅已向3家航空公司申請關島直航班機，規畫推出5天4夜機加酒產品，預計最快7月初成行。鳳凰則成立專案小組規畫5天4夜機加酒套裝產品，並與長榮航洽商關島航線機位，目前採預售模式，主打7/6、7/10及7/14三航次。

雄獅品牌策略總經理游國珍受訪時指出，目前關島機加酒產品訂單需求接近2千筆、已付訂比率超過5成。除了向長榮航申請4趟次外，亦會與美國聯合及華航提出直航需求，預計將增至12趟次，同時將規畫21天行程滿足長天數旅客需求，亦有家庭提出小包機需求。

游國珍表示，關島AIR V&V政策持續滾動式調整，預估7月1日疫苗施打率提高，屆時台灣旅客入境有機會不用隔離。不過，旅客購買關島機加酒產品的主要目的並非旅遊，而是施打疫苗的剛性需求，因此無法判斷是否為第一個復甦的旅遊景點。