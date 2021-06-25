波羅的海三小國之一的立陶宛22日宣布，捐贈2萬劑AZ疫苗給台灣，對此，前綠委沈富雄表示，自己好奇立陶宛的疫情到底如何，所以上網查詢，發現台灣疫情和立陶宛相比，根本微不足道，但民進黨和衛福部長陳時中卻對此成就隻字不提，究其原因，是陳時中過去一年多把台灣社會帶向錯誤的方向，其最大的悲哀是失去為自己辯護的能力。

沈富雄今（25日）在臉書發文表示這兩天，人口只有台灣1/8的立陶宛很紅，因為它捐了兩萬劑的疫苗給台灣，自己好奇立陶宛的疫情到底如何，怎麼有這麼多的愛心與閒情，GOOGL一下，真象令人瞠目結舌，立陶宛的疫情從去年9月燒到現在歷時9個月，尖峰時每天新增確診數達每百萬人口約1400例，相形之下，台灣這波Pandemic(疫情）只持續不到兩個月，尖峰時的確認數是每百萬人口25例，兩者相差56倍，想用電腦把台灣的疫情圖畫在立陶宛的背景上，還真難倒了電腦（如下圖）。如果說立陶宛是蕞爾小國，哪堪一比，那麼台灣人向來敬佩的以色列相比（如圖二），結果幾乎一樣，台灣疫情之微不足道，完全被淹沒了。

台灣和立陶宛和以色列疫情情況相比圖。（圖片摘自沈富雄臉書）

在沒有疫苗，陳時中團隊「超前部署」完全失能的情況下，沈富雄直言，台灣有此成績依然是國際間的模範生，如果有機會搬到WHA去說嘴，應是毫無愧色，但令人不解的是最會內宣的民進黨政府，及一向走路有風的陳時中對此成就完全視若無睹，隻字不提，究其原因，是陳時中過去一年多把台灣社會帶向錯誤的方向，人民的胃口被養大了，要清零和見「嘉玲」，根本不原諒「大流行」可以無端從萬華冒出；人民的膽子被養小了，怕得病、死亡和後遺症，當確診數已經降到100以下，全國不分藍綠，有志一同地情願繼續三級警戒而不在乎生活的不便及經濟上的捐失。

沈富雄直言，陳時中從去年的大展歌喉，及時裝走秀到現在的囁囁不語，滿臉苦瓜，實在愧對台灣人民兩個月以來所做的努力而拚出來的傲人成績，陳如果完全看不出來個中正面的成就，是為無知，如果看出來而不敢講，是為無勇，怕講了以後的反彈無法招架，那就完全失格了。