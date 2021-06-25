彰化市果菜市場快篩。（吳敏菁攝）

彰化縣長王惠美25日上午前往彰化市果菜市場視察快篩。（吳敏菁攝）

彰化縣12家醫療院所提供COVID-19 抗原快篩站。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

北農染疫風暴擴大，為了防範傳播鏈擴大，各縣市果菜市場也都不敢大意，彰化縣陸續進行7家果菜市場工作人員抗原快篩，第一場在溪湖果菜市場有500人；第二場在員林果菜市場有435人，連續二場累計完成935人，「全數都是陰性」，今天上午加快啟動設立快篩站在彰化市果菜市場，下午12：30到16：00在田中果菜市場。

彰化縣長王惠美25日上午前往彰化市果菜市場視察快篩站設立情形，也前往診所關心巡視85-89歲老人疫苗施打情形，王惠美表示，彰化縣啟動預防性措施，陸續進行7家果菜市場工作人員抗原快篩，第一場在溪湖果菜市場有500人；第二場在員林果菜市場有435人，連續二場累計完成935人，「全數都是陰性」，今天上午加快啟動設立快篩站在彰化市果菜市場，預估約有200至300人，另外，下午12：30到16：00在田中果菜市場，也將協助田中、社頭、北斗、永靖家果菜市場相關人員進行快篩，預估有450人。

縣府也呼籲果菜市場工作人員，進行自主健康管理，未來會推動抗原快篩護照，並向中央爭取施打疫苗，進入轄內果菜市場，要主動出具7天內抗原快篩陰性證明，請鄉親一起配合守護大家的健康。

王惠美表示，果菜市場工作人員 COVID-19 抗原快篩對象，以實際從事跨縣市果菜物流運送之工作人員，如貨運行、販運商等與跨縣市果菜物流運送工作人員頻繁接觸者，如市場及包裝場工作人員、承銷人、供應商、盤商等頻繁進出果菜市場之盤商、農民等。再次強調，果菜市場工作人員請進行自主健康管理，如果出現症狀，請前往醫院 PCR 核酸篩檢，也可以前往彰化縣果菜產銷鏈安心防疫專案 COVID-19 抗原快篩站，計有12家醫療院所，如需要的鄉親可以就近前往。